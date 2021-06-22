Самые масштабные военные учения с участием НАТО пройдут на Украине

Военные учения с привлечением сил НАТО Sea Breeze — 2021 объединят рекордное число стран-участников. Манёвры пройдут на территории Украины и в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте американского посольства на Украине.

Своё участие в мероприятиях подтвердил Шестой флот ВМС США. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля с целью повышения морской безопасности.

Нынешние учения Sea Breeze — 2021 имеют наибольшее количество стран-участниц в истории учений: 32 страны с шести континентов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Украины и Великобритании подписали меморандум о совместном строительстве военных кораблей и баз украинских военно-морских сил. Как заявили в Минобороны Украины, меморандум станет «ещё одним шагом в развитии сотрудничества между Украиной и Великобританией для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Чёрном и Азовском морях». Технику будут строить как на Украине, так и в Великобритании.