Самые дорогие разводы в истории: Гейтс не на первом месте

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака. Совместно нажитое состояние основателя Microsoft и его жены оценивается в $124 млрд. Это ставит их бракоразводный процесс на потенциальное второе место после расторжения брака главы Amazon Джеффа Безоса, который на тот момент обладал $127 млрд. NEWS.ru вспоминает самые дорогие разводы в истории.

У Билла и Мелинды Гейтс трое дочерей: 25-летняя Дженнифер, 21-летняя Рори и 18-летняя Фиби. Супружеская чета возглавляет благотворительный Фонд имени Билла и Мелинды Гейтс, крупнейший частный фонд в США. Его работа сосредоточена на борьбе с болезнями, бедностью и неравенством в мире. В последний год структура активно инвестировала в противодействие пандемии коронавируса. Супруги уточнили, что продолжат совместную работу в фонде, но не совместную жизнь.

Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и продолжим нашу работу в фонде, но мы больше не верим в наш совместный рост в качестве пары на следующем этапе нашей жизни, — сообщили Билл и Мелинда Гейтс.

Билл Гейтс познакомился с будущей женой в 1987 году на корпоративном мероприятии в Microsoft — в то время она трудилась на позиции продуктового менеджера. Они поженились в 1994 году после долгих раздумий: Мелинда вспоминала , что Билл перед этим расписал плюсы и минусы брака на доске. Основатель Microsoft сомневался, что сможет совмещать работу с семейной жизнью, и его супруга признавалась, что порой он трудился по 16 часов в день, совсем забывая об общении с близкими.

Бракоразводный процесс пары войдёт в историю самых дорогих, учитывая, что Билл Гейтс занимает четвёртое место в рейтинге богатейших людей Forbes.

На первом месте по дороговизне стоит, пожалуй, самый громкий развод за последние годы: делёж имущества между основателем Amazon Джеффом Безосом и его экс-супругой Маккензи Скот в 2019 году. На тот момент состояние Безоса оценивалось в $137 млрд. Пара договорилась, что Безосу достанется 75% акций компании. Маккензи же получила более $38 млрд, что в одночасье поставило её на четвёртое место в рейтинге самых состоятельных женщин мира. Но она пообещала раздать большую часть полученного от мужа на благие цели и уже пожертвовала $6 млрд в 2020 году сотням благотворительных организаций. При этом, как рассказали получатели её помощи, в отличие от других доноров она не потребовала отчёта о трате своих денег.

Джефф Безос не особенно пострадал от развода: с тех пор его состояние увеличилось до почти $200 млрд, и он всё ещё занимает первую сточку рейтинга Forbes. В отличие от четы Гейтсов он не подписался под инициативой американских богачей в течение последующих лет пожертвовать половину своего состояния на благотворительность.

С 1999 по 2019 год рекорд по дороговизне развода принадлежал арт-дилеру Алеку Вильденштейну и его экс-жене Джоселин, которая добилась от миллиардера $2,5 млрд сразу по окончании процесса, а также ежегодных выплат по $100 млн в течение последующих 13 лет. Джоселин более всего известна своим пристрастием к пластической хирургии, но по условиям развода ей было запрещено тратить деньги на новые операции. Впрочем, у неё, судя по всему, нашлось много других статей расходов: в 2018 году она заявила о своём банкротстве. Алек Вильденштейн умер в 2008 году, а о его экс-супруге в последнее время мало что слышно.

Третье место в этом списке держит экс-жена австралийского медиамагната Руперта Мёрдока Анна Торв, которой достались $1,7 млрд. Супруги развелись в 1999 году после 31 года брака, а уже через 17 дней Руперт снова женился — на китаянке Венди Денг, которая была на 38 лет его младше. Анна, впрочем, тоже не осталась в одиночестве и вышла замуж чуть более чем через месяц. Она также добилась, чтобы бывший муж создал траст-фонд, которым могли бы управлять трое их детей. Брак Мёрдока с Денг продержался 14 лет, после чего супруги развелись. О цене второго процесса не сообщается.

Единственные россияне, которые входят в десятку самых дорогих расторжений брака — бизнесмен Дмитрий Рыболовлев и его экс-жена Елена. Спор об имуществе между ними длился семь лет — с 2008 по 2015 год. В итоге, по решению швейцарского суда, Елене Рыболовлевой досталось $603 млн, а также недвижимость в Швейцарии.