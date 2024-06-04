Самые большие армии в мире

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Издание Globalfirepower.com опубликовало рейтинг вооруженных сил 145 государств мира. Учет велся сразу по 60 критериям, из которых мы взяли только численность людей, занятых в военной сфере — действующий персонал ВС, резервистов и военизированных формирований. Таким образом, указанные цифры отражают общий людской потенциал, который страна может привлечь к выполнению военных задач по первому требованию. При этом они не отражают мобилизационный потенциал страны (количество всех граждан, пригодных к службе вообще), а только количество людей, уже занятых в военной или близкой к военной сферах.

Количество резервистов и военизированных формирований сильно влияет на оценки. Так, например, самая большая действующая армия на планете у Китая, но количество подготовленных резервистов больше у Вьетнама и Индии (хотя их действующие армии меньше китайской), и в результате в общем зачете они лидируют.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru