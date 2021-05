Самую красивую женщину в мире затравили за «антисемитские» лозунги

На кадрах модель запечатлена в толпе с другими митингующими. Её лицо прикрыто маской, в руках она держит флаг Палестины. Участники шествия исполняли песню, в которой есть слова «От реки до моря Палестина будет свободной», которые многими воспринимаются как антисемитское высказывание.

Своей реакцией на произошедшее поделились в Twitter-аккаунте представители Израиля.