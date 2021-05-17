Самую красивую женщину в мире затравили за «антисемитские» лозунги

https://static.news.ru/photo/acb87bca-b7b4-11eb-8d97-96000091f725_660.jpg Белла Хадид Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская модель палестинского происхождения Белла Хадид, признанная в прошлом году самой красивой женщиной в мире, оказалась в эпицентре скандала на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. На днях она обнародовала на своей странице в Instagram ряд фотографий с митинга в Бруклине, прошедшего в поддержку жителей сектора Газа. Однако пользователи Сети узнали модель также на видеозаписи с шествия. После этого Хадид затравили, обвинив в антисемитских настроениях.

На кадрах модель запечатлена в толпе с другими митингующими. Её лицо прикрыто маской, в руках она держит флаг Палестины. Участники шествия исполняли песню, в которой есть слова «От реки до моря Палестина будет свободной», которые многими воспринимаются как антисемитское высказывание.

Своей реакцией на произошедшее поделились в Twitter-аккаунте представители Израиля.

Когда такие знаменитости, как @BellaHadid, выступают за выброс евреев в море, они выступают за уничтожение еврейского государства. Это не должно быть израильско-палестинским вопросом. Это должно быть проблемой людей. Тебе должно быть стыдно, — написано в посте.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.



This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.



Shame on you. #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy — Israel ××©×¨×× (@Israel) May 16, 2021

Сама Хадид на своей официальной странице заявляла, к примеру, что всегда будет защищать и поддерживать своих палестинских братьев и сестёр, насколько это будет возможно. Также она призналась в любви к своему народу. В комментариях к одному из постов по поводу слов модели высказался её отец Мохаммед.

Хорошо сказано. Ты заставила меня заплакать, — написал мужчина.

Ранее израильская актриса Галь Гадот попала под волну критики со стороны интернет-пользователей, которых возмутили её слова о палестино-израильском конфликте. Звезду назвали «инструментом пропаганды» Израиля.

По мнению комментаторов, актриса поступила неправильно, назвав палестинцев не по имени, а «соседями». Кроме того, они обвинили её в поддержке колониализма и этнической чистки, а также вспомнили, что она служила в армии.