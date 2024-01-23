Samsung выпустит полезное для диабетиков устройство Samsung разрабатывает датчик для мониторинга уровня сахара в крови

Южнокорейская компания Samsung занимается разработкой датчика для отслеживания уровня сахара в крови и артериального давления, сообщил вице-президент корпорации Хон Пак. По его словам, которые передает Bloomberg, устройство можно будет применять без осуществления прокола кожного покрова.

Если мы сможем поддерживать постоянное измерение артериального давления и уровня глюкозы, мы вступим в совершенно иную игру. <...> Я думаю, именно этого все пытаются достичь. Мы вкладываем в это значительные средства, — заявил Пак.

Глава Samsung отметил, что сенсор появится на мировом рынке в течение пяти лет «в той или иной форме». Точные сроки выпуска устройства Пак раскрывать не стал. Он подчеркнул, что разработчики рассматривают разные варианты формы датчика — от миниатюризации до различных технологических платформ.

Ранее Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S24 с технологией искусственного интеллекта. Данная серия знаменует начало нового десятилетия инноваций в мобильных устройствах. Стандартная модель имеет экран диагональю 6,2 дюйма. Смартфоны доступны в черном, сером, фиолетовом и желтом цветах.