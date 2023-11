Джо Байден вновь назвал Си Цзиньпина диктатором. Это произошло почти сразу после длительного разговора между двумя лидерами, который состоялся в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. На пресс-конференции по итогам встречи Байдена спросили, готов ли он, как и минувшим летом, назвать председателя Китая диктатором. Президент без тени сомнения подтвердил:

«Ну послушайте, он им является! Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей».

Президент в этом году уже называл китайского председателя диктатором. В июне Байден высказался таким образом первый раз. К тому моменту отношения двух стран были уже серьезно испорчены после того, как американские военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. Градус критики в адрес Пекина с тех пор только нарастал. В августе Байден назвал экономику КНР «бомбой замедленного действия», поскольку, на его взгляд, она испытывает серьезные проблемы и эти проблемы угрожают всему миру.

Пекин уже успел резко отреагировать на новый выпад Байдена. Представитель МИД Китая Мао Нин назвала высказывание президента «крайне ошибочным и безответственным».

«Китай решительно выступает против политических манипуляций», — подчеркнула представитель МИД, добавив, что существуют «люди со скрытыми мотивами», пытающиеся спровоцировать и подорвать отношения Пекина и Вашингтона, но эти попытки не увенчаются успехом.

Фото: Ding Lin/XinHua/Global Look Press

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя заявление американского лидера, подчеркнул, что все наоборот: главным диктатором в мире стал сам Байден.

«Если глубоко подходить к вопросу, то самым главным диктатором в мире на самом деле является Байден. И этот деспотизм поддерживается мнимой демократией США. Прежде всего демократия — это справедливость, следование принципам, которые формируются столетиями. Так вот ничего подобного в Америке нет. И возглавляет страну человек, который пытается диктовать условия всем странам мира», — рассказал NEWS.ru Цеков.

При этом, по мнению сенатора, высказывание Байдена в адрес Си «не что иное, как глупость». По его мнению, следуй КНР принципам США, как того желают в Америке, она могла бы перестать существовать как страна.

«При этом Байден еще надеется, что отношения Китая и США наладятся. После таких высказываний отношения как раз портятся! Порой диву даешься, смотря на эту американскую верхушку, их уровень дипломатии», — признался Цеков.

Научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин подчеркнул, что Байден этим определением оскорбил гостя. А в Пекине к оскорблению своего лидера относятся болезненно.

«Хотя нужно отметить, что в китайской конституции написано, что страна действительно является „демократической диктатурой народа“. То есть Китай — диктатура, только диктатор там не Си Цзиньпин, а народ. Но вряд ли Байден читал китайскую конституцию», — предположил в беседе с NEWS.ru китаист.

Представитель президента России Дмитрий Песков опосредованно сравнил характер отношений Владимира Путина и Си Цзиньпина со стилем поведения Байдена. Песков не стал комментировать выпад президента, уточнив, что «для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительное отношение, которое есть между лидерами Китая и РФ. Мы дорожим этим».

Пресс-секретарь добавил, что Кремлю неизвестен предмет разговора Си и Байдена. По его словам, Москва ждет дополнительной информации. Однако, по мнению китаиста Лукина, переговоры в Сан-Франциско не повлияют на российско-китайские отношения.

«Эти отношения дружественны. Москва и Пекин называются стратегическими партнерами, чьи отношения в целом не зависят от третьих стран», — убежден китаист.

Помимо обвинений в диктаторстве журналисты услышали и другие заявления Байдена об отношениях с Си Цзиньпином. Байден назвал встречу «одной из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые у нас были». По словам президента, собеседники достигли важного прогресса и теперь «будут держать линии связи открытыми», и Си Цзиньпин «готов поднять [телефонную] трубку».

Как рассказал глава МИД страны Ван И, два лидера обсудили такие международные проблемы, как палестино-израильский и украинский кризисы, изменение климата, искусственный интеллект. Они согласовали создание рабочей группы для сотрудничества в борьбе с наркотиками, передает агентство «Синьхуа».

Фото: The White House

Центральное ТВ Китая по итогам встречи двух лидеров выделило тему военного сотрудничества.

Как говорится в сообщении телеканала, Байден и Си договорились возобновить «взаимодействие на высоком уровне между вооруженными силами [двух государств], рабочие встречи между министерствами обороны». Напомним, Пекин прервал военные связи с Вашингтоном в августе 2022 года. Это произошло после того, как тогдашний спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетала в Тайвань, несмотря на громкие протесты Китая.

В свою очередь Си также прокомментировал итоги разговора с американским коллегой, заявив, что Китай никогда не делал ставку на проигрыш США. По его словам, Пекин не вмешивается во внутренние дела Вашингтона и не стремится бросить ему вызов.

Что касается Тайваня, согласно данным американских СМИ, Си сказал Байдену, что предпочитает «мирное воссоединение» с островом, при этом рассказал об условиях, при которых «будет применена сила». Байден ответил, что позиция США заключается в поддержании мира и стабильности в регионе.

Пытаясь замять новый скандал, Белый дом заявил в четверг вечером, что личные выпады Байдена в адрес председателя КНР не помешают совместной работе.

«Президент после вчерашней встречи чувствует себя очень хорошо — в плане содержания беседы, которая шла четыре часа, а также прогресса, которого мы добились на некоторых очень значимых фронтах», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом, как добавил Кирби, Байден уведомил председателя КНР о намерении Вашингтона продолжать поставки оружия Тайваню, невзирая на возражения Пекина.

Напомним, переговоры в Сан-Франциско стали седьмым контактом лидеров США и Китая после вступления Байдена в должность президента. При этом очная встреча между ними состоялась во второй раз. Первая была в рамках саммита G20 на острове Бали год назад.

По мнению Лукина, Пекин стремится наладить конструктивные отношения с Вашингтоном, поскольку китайская экономика зависит от американской. Но США в сотрудничестве видят только свою выгоду и на уступки не идут.

«У стран большая торговля — около $800 млрд в год. И, несмотря на политически сложные отношения, она не сокращается. У Китая есть определенные сложности в экономике, которые отчасти связаны с пандемией. Поэтому Китаю было бы выгодно поладить с США, не за счет своих интересов, естественно. Но в Штатах не понимают этого», — сказал NEWS.ru китаист.

По мнению Лукина, в ближайшее время отношения наладить не удастся — тем более перед президентскими выборами в США. Слово «диктатор» Байден употребил осознанно, чтобы не подвергаться критике внутри страны — за то, что якобы предал американские интересы и пошел на уступки Китаю, заключил эксперт.

Фото: Official White House Photo by Adam Schultz/Global Look Press

Люди приветствуют Си Цзиньпина в Сан-Франциско