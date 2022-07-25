«Самоочевидные истины»: Пушков про признания американских политиков Пушков назвал признания чиновников США о вмешательстве в дела других стран «банальностью»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на публикацию китайского дипломата Чжан Мэйфан, которая напомнила читателям о признаниях чиновников США во вмешательстве в дела других стран. Политик удивился, что кто-то ещё цитирует эти высказывания, так как в настоящее время, по его словам, они являются «банальностью». Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.

Странно, что кто-то всё ещё размещает эти разоблачения, ибо они давно уже превратились в трюизмы, самоочевидные истины. Когда-то такого рода разоблачения были относительным откровением. Сегодня это уже банальность, — написал Пушков.

По мнению парламентария, все эти высказывания — «самоочевидные истины».

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан на своей странице в Twitter ранее опубликовала цитаты американских политиков, которые признались во вмешательстве во внутренние дела других стран. Дипломат напомнила про высказывание бывшего госсекретаря Майка Помпео, который заявил, что власти США «обманывали и крали». Представитель КНР также указала на признание бывшего советника США по нацбезопасности Джона Болтона. Дипломат также припомнила реакцию бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси на вопрос о вмешательстве в выборах в других странах, который ответил «ням, ням, ням».