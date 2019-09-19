https://static.news.ru/photo/422b81ea-daec-11e9-8f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Wolf/foto-tw.de/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 de

Фонтану Треви, расположенному в центре Рима, обновили систему освещения. Одно из самых известных и популярных среди туристов мест столицы Италии получило энергосберегающие лампы, которые должны подчеркнуть детали достопримечательности.

За два дня работы специалисты заменили 56 старых ламп на новые светодиодные.

Новое освещение презентовали вечером 18 сентября. В церемонии приняла участие мэр Рима Вирджиния Раджи, руководство городской энергокомпании и представители модного дома, оплатившего появление новой подсветки. Кроме того, возле фонтана Треви по традиции собралось множество туристов.

Я счастлива, что мы находимся перед самым известным фонтаном в Риме. Тот, кто кидает в него монету, надеется сюда вернуться, — передаёт РИА Новости слова мэра итальянской столицы.

Потом глава Рима совершила ритуал с монетой, бросив её в фонтан.

Ранее News.ru сообщал, что новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента страны. За коалиционное правительство во главе с Конте проголосовали 343 депутата, против — 263 парламентария.