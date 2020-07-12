Самолёты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство над Южным Ливаном

https://static.news.ru/photo/95235518-c456-11ea-b96d-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/IsraeliAirForce

Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство на южной границе Ливана. Четыре военных самолёта совершили полёты над городами Тир, Сайда и Захрани, которые расположены на морском побережье.

Самолёты с 22:00 до десяти минут совершали полёты на низких высотах, имитируя нанесение ударов в воздушном пространстве над Набатией и районом Туфах, — сообщает NNA.

По данным NNA, израильские истребители при этом использовали средства защиты от ПВО. Теперь самолёты улетели вглубь страны в направлении Джеззина и Набатии. По последним данным, сейчас они патрулируют Джеззин.

Накануне командование ВС Ливана сообщило о нарушении катерами израильских ВМС морской границы у мыса Эн-Накура.

Ливан регулярно обращает внимание на нарушение Израилем своих границ. 3 июня премьер-министр республики Хасан Диаб, выступая перед послами пяти государств — постоянных членов СБ ООН, сообщил, что с начала 2020 года израильские ВВС вторгались свыше 250 раз в небо Ливана. По его словам, «было зафиксировано также 374 нарушения на земле и 386 на море».

Согласно израильскому законодательству Ливан является «враждебным государством». Протяжённость государственной границы между странами составляет 81 километр. Ранее NEWS.ru писал, что Израиль и Ливан спорят из-за идеи расширить полномочия миротворческих сил ООН, которые патрулируют их общую границу.