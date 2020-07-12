Самолёты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство над Южным Ливаном

Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство на южной границе Ливана. Четыре военных самолёта совершили полёты над городами Тир, Сайда и Захрани, которые расположены на морском побережье.
Самолёты с 22:00 до десяти минут совершали полёты на низких высотах, имитируя нанесение ударов в воздушном пространстве над Набатией и районом Туфах, — сообщает NNA.
По данным NNA, израильские истребители при этом использовали средства защиты от ПВО. Теперь самолёты улетели вглубь страны в направлении Джеззина и Набатии. По последним данным, сейчас они
Накануне командование ВС Ливана сообщило о нарушении катерами израильских ВМС морской границы у мыса Эн-Накура.
Ливан регулярно обращает внимание на нарушение Израилем своих границ. 3 июня премьер-министр республики Хасан Диаб, выступая перед послами пяти государств — постоянных членов СБ ООН, сообщил, что с начала 2020 года израильские ВВС вторгались свыше 250 раз в небо Ливана. По его словам, «было зафиксировано также 374 нарушения на земле и 386 на море».
Согласно израильскому законодательству Ливан является «враждебным государством». Протяжённость государственной границы между странами составляет 81 километр. Ранее NEWS.ru писал, что Израиль и Ливан спорят из-за идеи расширить полномочия миротворческих сил ООН, которые патрулируют их общую границу.
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