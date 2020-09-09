Самолёты НАТО зачастили к границам РФ из-за «покушений», которых нет

https://static.news.ru/photo/89c1f6e8-f21e-11ea-a35a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Авиация стран НАТО с конца августа серьёзно увеличила активность у российских границ, из-за чего отечественные истребители поднимаются в воздух порой по несколько раз за день.

Военный обозреватель Михаил Ходоренок в беседе с «360» заявил , что частота полётов натовской авиации увеличилась на 30–40%. По его словам, это вызвано тем, что в НАТО ожидают от Москвы покушений на свободы Запада.

По их словам, агрессивность России растёт, и они якобы вынуждены следить за нашими какими-то действиями. Предполагается, что мы покушаемся на свободы западного мира. Никаких военных приготовлений, свидетельствующих о каких-то наших намерениях по отношению к странам западного блока, вообще не наблюдается, — отметил Ходоренок.

При этом он добавил, что говорить о перехватах российскими истребителями авиации с Запада «не совсем верно», поскольку их самолёты не нарушают границ России.

Мы разве что выводим истребители в окрестность цели, наш самолёт ложится на параллельный курс и следует за ней. Тем самым говоря, что мы наблюдаем и при необходимости, в случае нарушения границы в воздушном пространстве, будет применено оружие, — подчеркнул эксперт.

Перехватом правильно называть ситуацию, когда открывается огонь по воздушной цели, и она уничтожается, либо её принуждают к посадке, указал Ходоренок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что истребитель МиГ-29 поднимался в воздух на перехват самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Для его опознания и предотвращения нарушения границы был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж идентифицировал цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, после чего сопроводил его.