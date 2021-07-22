Самолёты Ил-76 начали доставлять бронетехнику в Таджикистан

Самолёты Ил-76 начали доставку боевых машин пехоты (БМП-2М) в Таджикистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что машины собираются задействовать в совместных учениях Узбекистана, России и Таджикистана на границе с Афганистаном. Войска отработают манёвры против незаконных вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что совместные учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана пройдут в 20 км от границы с Афганистаном. Они состоятся с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон. Основой российского воинского контингента станут подразделения 201-й военной базы. Также в учениях примут участие специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин отметил, что мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты (БМП-2). Это позволит увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке.