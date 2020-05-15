Самолёт выкатился с взлётно-посадочной полосы во Вьетнаме

https://static.news.ru/photo/84584cb4-ae32-11ea-ba25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Deloche / Godong/Global Look Press

Самолёт вьетнамского лоукостера VietJet, выполнявший рейс с острова Фукуок в Хошимин, во время посадки выкатился на поле с взлётно-посадочной полосы в аэропорту Хошимина. Посадка совершалась в сложных погодных условиях при сильном дожде и порывистом ветре. Пострадавших нет.

Самолёт приземлялся во время сильного дождя с порывистым ветром. Во время посадки лайнер вынесло с полосы и он выкатился в поле, — сообщает портал VNExpress.

Уточняется, что инцидент произошёл около 12:24 по местному времени (08:24 мск). По данным авиакомпании, самолёт не получил особых повреждений, разорвались только покрышки на колёсах шасси. Инцидент отразился на работе всего аэропорта, так как полоса была единственной действующей в этот период, вторая находится на реконструкции. Сейчас ВПП перекрыта, а самолёт, увязший в грязи, пытаются вытащить специалисты экстренных служб.

Как писал NEWS.ru, в этот же день два пассажирских самолёта столкнулись по касательной в аэропорту Пулково. Это рейсы направлением Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград. Пострадавших нет, аэропорт работает штатно.