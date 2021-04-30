Самолёт ВВС США провёл разведку возле российских границ

https://static.news.ru/photo/c7e3a890-aa97-11eb-9627-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Разведывательный самолёт ВВС США совершил длительный полёт вблизи российских границ на Дальнем Востоке. Его заметили в нескольких километрах от берегов Камчатки, передаёт «Интерфакс».

Борт ВВС Штатов, поднявшийся с авиабазы на Аляске, курсировал вдоль юго-восточного побережья Камчатки, в том числе пролетал вблизи Авачинской бухты, где в городе Вилючинске расположена база российских атомных подводных лодок. Не исключается , что база и являлась объектом наблюдений.

Ранее у южных границ России были обнаружены три иностранных разведывательных самолёта. Два из них принадлежат Соединённым Штатам Америки, и один — Великобритании.

Разведывательные аппараты, принадлежащие британцам и американцам, были обнаружены у границы вдоль Крыма и Кубани. Самолёты пролетали над акваторией Чёрного моря.