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Самолёт ВВС США провёл разведку возле российских границ

19:07, 01 мая 2021
Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Разведывательный самолёт ВВС США совершил длительный полёт вблизи российских границ на Дальнем Востоке. Его заметили в нескольких километрах от берегов Камчатки, передаёт «Интерфакс».

Борт ВВС Штатов, поднявшийся с авиабазы на Аляске, курсировал вдоль юго-восточного побережья Камчатки, в том числе пролетал вблизи Авачинской бухты, где в городе Вилючинске расположена база российских атомных подводных лодок. Не исключается, что база и являлась объектом наблюдений.

Ранее у южных границ России были обнаружены три иностранных разведывательных самолёта. Два из них принадлежат Соединённым Штатам Америки, и один — Великобритании.

Разведывательные аппараты, принадлежащие британцам и американцам, были обнаружены у границы вдоль Крыма и Кубани. Самолёты пролетали над акваторией Чёрного моря.

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