Самолёт упал на супермаркет в Мексике

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Три человека погибли в результате падения частного самолёта Beechcraft на супермаркет в мексиканском штате Морелос. Об этом сообщило издание El Universal с ссылкой наместную службу гражданской защиты. Кроме того, четыре человека получили ранения.

В результате аварии частного самолета, столкнувшегося с магазином самообслуживания, трое погибли и четверо получили ранения, — сообщил изданию координатор местной службы гражданской защиты Энрике Клементе Гальярдо.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в муниципалитете Темиско. Аварию потерпел частный самолёт Beechcraft King Air 90 с бортовым номером N426EM. На его борту находились четыре человека. трое из них погибли.

Кроме того, три человека в момент ЧП находились на земле. Они получили повреждения и госпитализированы.

На месте происшествия работают расчёты гражданской защиты и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Китае потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 133 человека.