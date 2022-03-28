Самолёт упал на супермаркет в Мексике

Самолёт упал на супермаркет в МексикеТри человека погибли при падении самолёта на супермаркет в Мексике
Три человека погибли в результате падения частного самолёта Beechcraft на супермаркет в мексиканском штате Морелос. Об этом сообщило издание El Universal с ссылкой наместную службу гражданской защиты. Кроме того, четыре человека получили ранения.
В результате аварии частного самолета, столкнувшегося с магазином самообслуживания, трое погибли и четверо получили ранения, — сообщил изданию координатор местной службы гражданской защиты Энрике Клементе Гальярдо.
По имеющимся данным, инцидент произошёл в муниципалитете Темиско. Аварию потерпел частный самолёт Beechcraft King Air 90 с бортовым номером N426EM. На его борту находились четыре человека. трое из них погибли.
Кроме того, три человека в момент ЧП находились на земле. Они получили повреждения и госпитализированы.
На месте происшествия работают расчёты гражданской защиты и экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Китае потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 133 человека.