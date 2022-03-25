Самолёт президента Польши совершил экстренную посадку в Варшаве

Президенту Польши Анджею Дуде не удалось совершить перелёт в польский город Жешув, куда сегодня, 25 марта, прибыл глава Соединённых Штатов Джо Байден. Сообщается, что пилоту пришлось совершить аварийную посадку в Варшаве, пишет РИА Новости со ссылкой на главу канцелярии польского президента Якуба Кумоха.

Имела место аварийная посадка самолёта с президентом Дудой на борту. Самолёт вернулся в Варшаву, — сказано в сообщении.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт РФ — НАТО об отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже не подразумевает каких-либо обязательств. По словам Дуды, «Россия нарушила положения» этого документа, однако он не уточнил, о каких нарушениях идёт речь.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отнесётся негативно к вмешательству любой страны НАТО в ситуацию на Украине, включая «миротворческие миссии». Так он отреагировал на предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию Альянса.