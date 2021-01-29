Самолёт-разведчик ВВС Норвегии перехвачен над Баренцевым морем

https://static.news.ru/photo/e0017984-6285-11eb-b570-fa163e074e61_660.jpg Истребитель МиГ-31БМ Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российский МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения над Баренцевым морем самолёта-разведчика ВВС Норвегии. Инцидент произошёл 29 января.

Воздушная цель приближалась к границам России со стороны Норвегии. Пилоты российского истребителя идентифицировали её как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что иностранное воздушное судно сопроводили над акваторией Баренцева моря. После того, как «Фалкон-20» отвернул от границы РФ, МиГ-31 вернулся на базу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия разместила истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ на архипелаге Новая Земля для боевого дежурства в Арктике. Экипажи отдельного смешанного авиационного полка Северного флота заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы РФ.