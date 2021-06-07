Самолёт ВМС США провёл разведку у границ России

https://static.news.ru/photo/70726070-c6d9-11eb-b40d-96000091f725_660.jpg Фото: wikimedia.org

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon пролетел вблизи границ Чёрного моря. Судно провело разведку вблизи Крымского полуострова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

Как уточняется, самолёт-разведчик стартовал с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он находился рядом с границами России на протяжении трёх часов. Его интересовали морские границы возле Крыма.

Ранее истребитель Су-30 не допустил нарушения российской государственной границы над Чёрным морем. Он перехватил два самолёта Mirage 2000 тактической авиации и самолёт-заправщик. Эти воздушные машины относятся к ВВС Франции.

Кроме того, стало известно, что самолёт-разведчик Lockheed EP-3E Военно-морских сил США пролетел над Южной Кореей после того, как Северная Корея запустила противокорабельные крылатые ракеты в сторону Японского моря.