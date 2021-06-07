Самолёт ВМС США провёл разведку у границ России

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon пролетел вблизи границ Чёрного моря. Судно провело разведку вблизи Крымского полуострова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.
Как уточняется, самолёт-разведчик
Ранее истребитель Су-30 не допустил нарушения российской государственной границы над Чёрным морем. Он перехватил два самолёта Mirage 2000 тактической авиации и самолёт-заправщик. Эти воздушные машины относятся к ВВС Франции.
Кроме того, стало известно, что самолёт-разведчик Lockheed EP-3E Военно-морских сил США пролетел над Южной Кореей после того, как Северная Корея запустила противокорабельные крылатые ракеты в сторону Японского моря.