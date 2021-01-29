Самолёт президента Эквадора экстренно сел сразу после взлёта

https://static.news.ru/photo/3c61a844-6334-11eb-8856-fa163e074e61_660.jpg Ленин Морено Фото: EPA/Jose Jacome/ТАСС

Самолёт с президентом Эквадора Ленином Морено на борту вынужденно сел через небольшое время после взлёта из-за технической неисправности, сообщили в секретариате по связям с общественностью при главе государства.

Сообщаем, что у президентского самолёта возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что политик и другие пассажиры лайнера не пострадали. Они снова вылетят в Эквадор в течение нескольких часов, передаёт РИА Новости.

Последнюю неделю Морено находился в Соединённых Штатах с официальным визитом. На самолёте он должен был вылететь из Вашингтона в Кито.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря самолёт Airbus А321, летевший из Симферополя, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Причиной тому стала трещина в лобовом стекле. За несколько дней до этого Airbus A319 авиакомпании «Россия», вылетевший из Сургута в Санкт-Петербург, вернулся в пункт отправления из-за срабатывания датчиков открытия дверей и наддува в кабине. В обоих случаях посадки прошли успешно.