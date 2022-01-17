Самолёт Порошенко приземлился в Киеве

Самолёт экс-президента Украины Петра Порошенко приземлился в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные табло аэропорта Жуляны. Ранее он заявлял о намерении вернуться в страну, где пройдёт суд по вопросу о его аресте.

Адвокаты Порошенко опасаются принудительной доставки экс-президента в суд по прибытии в страну для избрания меры пресечения. При этом отмечается, что в этом нет необходимости, так как он готов добровольно явиться на заседание суда.

Ранее пресс-служба Госбюро расследований Украины сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене, связанному с организацией поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Сам Порошенко заявил, что намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По его словам, он не собирается защищаться от действующего главы государства Владимира Зеленского, а будет «защищать Украину от нынешнего руководства и внешней агрессии, от попыток выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию».