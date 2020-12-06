Самолёт из Москвы проверяют с собаками в аэропорту Кеннеди

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU102 Москва — Нью-Йорк задержан по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди. Сотрудники службы безопасности досматривали с собаками всех пассажиров и их багаж.
Об этом
Сначала им больше часа не разрешали выйти из самолёта, затем уже на улице людей разделили на группы и проверяли с собакой. Теперь проверяется их багаж, сами пассажиры находятся в терминале прилёта. Причина проверки пока не называется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что необычное ДТП произошло в США неподалёку от города Арден-Хилс в штате Миннесота. На магистрали Interstate 35 автомобиль столкнулся с самолётом, совершившим экстренную посадку. Одномоторный самолёт Bellanca Viking совершил посадку на трассе, где и случилось столкновение. Никто не пострадал.