Самолёт из Москвы проверяют с собаками в аэропорту Кеннеди

https://static.news.ru/photo/292c5244-382b-11eb-8f6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU102 Москва — Нью-Йорк задержан по прибытии в аэропорт имени Джона Кеннеди. Сотрудники службы безопасности досматривали с собаками всех пассажиров и их багаж.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что пассажиры не могут покинуть территорию аэропорта в течении трёх часов.

Сначала им больше часа не разрешали выйти из самолёта, затем уже на улице людей разделили на группы и проверяли с собакой. Теперь проверяется их багаж, сами пассажиры находятся в терминале прилёта. Причина проверки пока не называется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что необычное ДТП произошло в США неподалёку от города Арден-Хилс в штате Миннесота. На магистрали Interstate 35 автомобиль столкнулся с самолётом, совершившим экстренную посадку. Одномоторный самолёт Bellanca Viking совершил посадку на трассе, где и случилось столкновение. Никто не пострадал.