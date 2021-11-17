Самолёт F-35 британских ВВС упал в Средиземное море

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Самолёт F-35 британских Военно-воздушных сил потерпел крушение в Средиземном море. Как заявили в Министерстве обороны королевства, пилоту удалось катапультироваться. Лётчика уже спасли, истребитель выполнял обычный полёт, добавили в ведомстве на странице в Twitter..

Он взлетел с авианосца «Королева Елизавета», начато расследование инцидента. О причинах чрезвычайного происшествия на данный момент не сообщается.

В настоящее время было бы неуместно давать дальнейшие комментарии, — заявили в ведомстве.

Дополняется только, что инцидент произошёл рано утром.

Ранее сообщалось, что видеозапись с вероятного места крушения американского истребителя пятого поколения F-35B была опубликована в интернете. Запись опубликовали в специализирующемся на авиационной тематике блоге Breaking Aviation News.

Судя по видеоролику, он снимался с противоположного берега водоёма, возле которого произошло крушение. В комментарии к записи говорится, что произошедшее было зафиксировано на камеру через час после инцидента.

Как сообщал News.ru, 28 сентября в Южной Каролине разбился новейший американский истребитель F-35B. Это оказалось первым крушением боевой машины такого класса.