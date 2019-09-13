https://static.news.ru/photo/533a5d34-d584-11e9-934e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kambui/Wikimedia Commons

Лайнер Airbus 330, выполнявший рейс из немецкого Франкфурта в мексиканский Канкун, совершил вынужденную посадку в ирландском аэропорту Шэннон из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.

Из-за опрокидывания стаканчика с напитком приборная панель самолёта начала искрить, пошёл дым. Экипажем было принято решение посадить воздушное судно, на борту которого находились 326 пассажиров, в Ирландии. Расследование показало, что стакан с кофе командир поставил на столик вместо того, чтобы разместить его в специальном держателе, передаёт телеканал Sky News .

Издание уточняет, что инцидент произошёл 6 февраля, но стало известно о нём только сейчас.

Незапланированная посадка самолёта обходится авиакомпаниям от 10 до 80 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее News.ru писал, что борт авиакомпании Utair был вынужден совершить экстренную посадку в Уфе. Одному из пассажиров стало плохо. После осмотра врачами скорой его отправили в лечебное учреждение.