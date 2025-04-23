Российские лайнеры перестанут летать в пострадавшую от землетрясения страну Авиасообщение между Россией и Мьянмой временно приостановили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиасообщение между Россией и Мьянмой временно приостановили, сообщил ТАСС коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево Станислав Таравков. Это связано с низкой загрузкой летной программы и недавним землетрясением в азиатской стране. Таравков выразил надежду, что в осенне-зимний период рейсы возобновятся.

На сегодня у нас Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая, — сказал Таравков.

Ранее сотрудники МЧС России завершили международную спасательную операцию в Мьянме, где в конце марта произошло мощное землетрясение. В Москву вернулась последняя группа из 50 российских спасателей и медиков.

В ведомстве добавили, что в ходе поисков выживших спасатели обследовали свыше 130 тысяч квадратных метров завалов. Авиация МЧС РФ доставила в Мьянму 157,5 тонны гуманитарной помощи для пострадавших.

До этого Центральное телевидение Китая сообщило со ссылкой на местные власти, что число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысячи человек. Там добавили, что количество пострадавших в результате стихийного бедствия превысило пять тысяч человек.