Самолет Зеленского приземлился в Саудовской Аравии SPA: Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию с рабочим визитом, сообщило информационное агентство SPA. По данным портала, его встретили госминистр и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, а также послы двух государств.

Владимир Зеленский и сопровождающая его делегация прибыли сегодня в Джидду с визитом, — говорится в сообщении.

До этого украинский президент посетил Катар. Политик уточнил, что провел переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он добавил, что обсудил с эмиром вопросы двустороннего сотрудничества, касающееся экономики и безопасности. Зеленский также отметил, что Катар принимал активное участие в подготовке «саммита мира».

Помимо прочего, украинский лидер сообщил, что впервые в истории двусторонних отношений прибыл с официальным визитом на Филиппины. Там он провел встречу с президентом республики Фердинандом Маркосом — младшим.

Ранее сообщалось, что Зеленский и американский лидер Джо Байден намерены подписать соглашение о безопасности по итогам встречи в Италии, которая состоится 13 июня, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, договор не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по России.