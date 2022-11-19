Global Times: Запад изменил риторику в отношении Москвы после ЧП в Польше

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

В США и странах Европы накапливается усталость от затянувшегося конфликта на Украине, пишет The Global Times. Эксперты, на которых ссылается издание, считают, что упорство украинского руководства в отказе от переговоров с Кремлем истощило терпение Запада. Авторы статьи подчеркивают, что риторика США по отношению к России изменилась после того, как в Польше упали ракеты.

Ожесточенные обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, падение ракет в Польше проверило на прочность терпение стран-членов НАТО. Инцидент показал, что военно-политический блок на противостояние с Россией не пойдет, убеждены авторы The Global Times.

Теперь они [США] взяли на себя инициативу развеять слухи в пользу Москвы, а не обвинять ее в игнорировании фактов. Запад во главе с США не хочет еще больше раздувать огонь, — пишет издание.

При этом страны Балтии, как указывают авторы, поспешили призвать к коллективной обороне НАТО — в отличие от крупных западных стран.

Ранее обозреватель Карли Олсон заявил, что разногласия в оценке ракетного инцидента в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом. В статье, опубликованной New York Times, он назвал этот случай редким примером ссоры Киева и его союзников.