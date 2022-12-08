Стало известно, где приземлится самолет с Бутом ТАСС: самолет с Бутом приземлится во Внуково

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Виктор Бут

Самолет с предпринимателем Виктором Бутом приземлится в столичном аэропорту Внуково, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее россиянина обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер.

Самолет с Бутом на борту вылетел из Абу-Даби примерно 30 минут назад. Он летит спецбортом и прибудет в столичный аэропорт Внуково-2, — сказал собеседник агентства.

Бут находился за решеткой в США почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по запросу Белого дома в 2008 году. Позже его вывезли в Вашингтон.

Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. Бут, в свою очередь, отвергал обвинения.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В ее багаже было обнаружено гашишное масло. Спортсменку арестовали, в августе Химкинский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии общего режима.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Грайнер и Бута помиловали перед обменом. В свою очередь вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что предприниматель и баскетболистка не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах.