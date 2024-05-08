Самолет с невыпущенным шасси аварийно сел в аэропорту Стамбула

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Грузовой Boeing 767 приземлился аварийно в аэропорту Стамбула из-за невыпущенного шасси, сообщает телеканал Habertürk. Самолет, принадлежащий частной компании Fedex, совершал рейс из Парижа в Стамбул.

По информации телеканала TRT, сведений о пострадавших не зафиксировано. Источники в Минтрансе Турции подтвердили данные о случившемся. Воздушное судно село при второй попытке приземлиться. Самолет остановился за пределами ВПП. Технические службы аэропорта сразу же прибыли на место инцидента.

Telegram-канал «Подъем» опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, как самолет двигается по посадочной полосе, а позже его фюзеляж касается земли.

Ранее у самолета российской авиакомпании S7 отказал двигатель во время посадки в аэропорту Казани. Инцидент произошел с лайнером Airbus A320, выполнявшим дневной рейс из Новосибирска в столицу Татарстана.

В начале марта самолет, который направлялся из Санкт-Петербурга в Челябинск, экстренно вернулся в Пулково. Борт сделал петлю и вернулся к аэропорту отправления. Командир воздушного судна доложил об отказе левого двигателя и подал сигнал срочности. Борт совершил успешную посадку, информации о пострадавших не поступало.