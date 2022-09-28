Самолет с главами ЛДНР, Херсонщины и Запорожья приземлился в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что самолет с руководителями ДНР, Херсонской и Запорожской областей совершил посадку в Москве. Он назвал перелет историческим. По словам Стремоусова, история имеет «счастливый конец».

Исторический самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это конечно уже история, но со счастливым концом, — написал замглавы ВГА Херсонской области.

Он добавил, что совсем скоро все эти регионы станут новыми субъектами Российской Федерации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что власти США намерены противодействовать, в том числе по линии ООН, вхождению в состав РФ частей Украины. Она добавила, что в качестве ответной меры Вашингтон намерен ввести дополнительные экономические санкции против Москвы. По ее словам, США «мобилизуют противодействие во всем мире». Она отметила, что санкции будут наложены также на физических и юридических лиц внутри и за пределами России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель при этом рассказал о необходимости расширения антироссийских санкций против физлиц и организаций в рамках нового пакета рестрикций из-за проведения референдумов о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он пояснил, что персональные списки санкций включают уже более 1300 фигурантов.