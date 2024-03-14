Самолет президента Польши сломался перед вылетом из США

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global look Press

Анджей Дуда

Самолет президента Польши Анджея Дуды, на котором глава государства должен был вернуться из США, оказался неисправен, передает польское издание Fakt со ссылкой на собственные источники. Вместо правительственного Boeing польскому лидеру придется лететь на запасном лайнере.

Источники издания уточняют, что в президентском Boeing 737 вышла из строя бортовая система наблюдения за экипажем. Неисправный самолет вернется в Польшу, но уже без пассажиров на борту. Несмотря на поломку самолета, планы Дуды пока не меняются. После США президент Польши отправится в Бельгию, где у него запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

За Дудой в США уже прибыл запасной Boeing, однако проблема в том, что он имеет большую пассажировместимость, но меньшую дальность полета. В связи с этим президенту Польши придется сделать остановку на Азорских островах для дозаправки лайнера. При этом в Брюссель за ним отправят дополнительный борт из Варшавы.

В ходе визита в США польский лидер призвал страны Запада не отправлять войска на Украину во избежание прямого вовлечения в конфликт с Россией. При этом Дуда подчеркнул, что западные партнеры должны продолжать поддерживать Киев поставками оружия и техники, а также финансированием.