Самолет Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэя

Фото: Chien Chih-Hung/Taiwan President/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спецборт делегации спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Суньшань в Тайбэе, передает агентство Reuters. Предполагается, что следующим пунктом назначения в азиатском турне конгрессвумен станет Южная Корея.

Спецборт ВВС США прошел предполетную проверку и только после этого взлетел. Предполагается, что самолет будут сопровождать истребители Военно-воздушных сил Тайваня, как это было 2 августа. Отмечается, что в таком режиме лайнер «проводят» до безопасного участка в Южно-Китайском море, после чего судно возьмет курс до Сеула.

В столице Южной Кореи встреча Пелоси с президентом Юн Сок Ёлем не ожидается. Отмечается, что на время ее визита он ушел в отпуск (с 1 по 5 августа).

Накануне посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что американская сторона столкнется с серьезными последствиями визита Пелоси на Тайвань. Пекин начал масштабные военные учения вокруг острова, ограничив полеты в шести районах.

В МИД Китая назвали визит Пелоси на Тайвань абсолютным фарсом. Глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И подчеркнул, что Пекин обязательно накажет своих обидчиков за то, что они своими действиями вмешиваются во внутренние дела страны.

КНР считает Тайвань своей провинцией. Руководство КНР активно выступает против каких-либо контактов властей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипотношения.