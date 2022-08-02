Самолет Пелоси повернул в сторону Тайваня

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ненси Пелоси

Самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси взял курс в сторону Тайваня, свидетельствуют данные сайты по мониторингу рейсов Flightradar. Данный сервис позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. Согласно данным портала, воздушное судно летит над морем Сулавеси.

По информации сервиса на 13:55 мск, за спецрейсом Boeing C-40C наблюдают более 342 тыс. пользователей. Борт следует из Малайзии и находится в районе Индонезии.

Позднее стало известно, что хакеры атаковали сайт Flightradar на фоне визита высокопоставленной чиновницы на Тайвань.

Поездка Пелоси на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить набирающую обороты напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Китай неоднократно предупреждал о рисках в случае визита политика и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить встречу чиновницы с властями Тайваня.

В день возможного визита Пелоси в китайском провинциальном городе Фуцзянь, расположенном через пролив от острова Тайвань, были замечены пусковые установки баллистических ракет DF-16. Очевидцы поделились фото и видео тяжелой военной техники, включая танки, двигающиеся вдоль побережья, а над Южно-Китайским морем местные жители засняли кружащие вертолеты Народно-освободительной армии Китая.