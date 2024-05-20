Первый самолет МЧС России вылетел в Тебриз на помощь в поисках Раиси Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Тебриз на поиски вертолета Раиси

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз, сообщила пресс-служба ведомства. Там специалисты присоединятся к поисково-спасательной операции пропавшего вертолета Президента Исламской республики Иран Эбрахима Раиси.

На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника. Второй борт готов подняться в воздух в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин пообещал оказать всю возможную поддержку в поисках вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали после встречи с российским лидером. По его словам, в РФ опечалены произошедшей катастрофой.

Ранее колумнист американского журнала Atlantic Араш Азизи написал, что Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета в горах. Однако официальных заявлений на этот счет не поступало, уточнил он. Власти Исламской Республики якобы в курсе этой информации и сейчас ищут способ сообщить новость, не вызвав хаос.

До этого Турция по просьбе МИД Ирана направила в Исламскую Республику группу из 32 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета иранского президента. Пресс-служба правительственного управления по чрезвычайным ситуациям Турции отметила, что еще один альпинистский поисково-спасательный отряд уже готов выехать на место.