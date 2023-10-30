Самолет Lufthansa вынужденно сел на полпути из-за дебошира Рейс Lufthansa Шанхай — Франкфурт вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Шанхая во Франкфурт-на-Майне, совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за дебошира на борту, рассказали РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет Boeing 747 авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс LH279 Шанхай — Франкфурт, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента в 17.35 (15.35 мск). Посадка прошла в штатном режиме, — сказали в аэропорту.

Там добавили, что после посадки к трапу авиалайнера прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пьяного нарушителя порядка. Самолет готовится вылететь в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота» был вынужден прервать рейс и совершить посадку в Красноярске из-за пассажира, который требовал открыть ему «пассажирскую дверь» во время полета. После того как ему было в этом отказано, он попытался пройти в кабину пилотов, что и вынудило экипаж запросить экстренную посадку. Неспокойный пассажир, которым оказался 32-летний военнослужащий-десантник, был задержан полицейскими. Минобороны России эту информацию не комментировало.