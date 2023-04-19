Самолет Austrian Airlines вернулся в аэропорт Вены «по нужде» Kronen Zeitung: лайнер Austrian Airlines вернулся в аэропорт Вены из-за сломанных туалетов

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Самолет авиакомпании Austrian Airlines, вылетевший в рейс из Вены в Нью-Йорк, вынужден был вернуться в аэропорт отправления. Причиной стала поломка туалетов на борту лайнера. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

По информации издания, в самолете сломались пять из восьми туалетов. В результате при пролете над Амстердамом экипаж принял решение вернуться в Вену. Как уточнили в авиакомпании, ремонт туалетов в Нью-Йорке был невозможен. Также был отменен обратный рейс в австрийскую столицу.

В начале марта самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неприятного запаха, исходившего из грузового отсека. Как оказалось, там находился тропический фрукт дуриан. Он известен своим резким запахом, причиной которого является содержащаяся в нем сера, которая при взаимодействии с воздухом окисляется.

Похожий случай произошел в Индонезии. Клиенты авиакомпании Sriwijaya Air отказались лететь рейсом из города Бенкулу на Суматре в Джакарту. Причиной стала сильная вонь на борту самолёта. Неприятный запах исходил от двух тонн экзотического фрукта дуриана, который находился в багажном отделении.