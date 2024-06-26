Самолет с Ассанжем приземлился в Австралии

Фото: Roc Meta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Частный самолет, на борту которого находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, приземлился в столице Австралии, свидетельствуют данные FlightAware. Судно Bombardier Global 6000 покинуло остров Сайпан около семи часов назад и прибыло в Канберру примерно в 12:37 по московскому времени.

На борту самолета вместе с Ассанжем находились посол Австралии в США Кевин Радд и верховный комиссар Австралии в Великобритании Стивен Смит. Журналиста у трапа встречала его жена.

Ранее судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан приговорила Ассанжа к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. По завершении сделки Ассанжу предписали вернуться в Австралию. При этом ему запретили въезжать в США.

В то же время супруга журналиста заявила, что намерена добиваться его помилования. Она объяснила это тем, что после признания вины Ассанжем по статье о шпионаже журналисты всего мира не решатся заниматься освещением вопросов национальной безопасности США.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в рамках сделки по освобождению основателя WikiLeaks все получили что хотели. По его словам, исход дела не требует комментариев.