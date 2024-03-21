Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Ташкенте из-за двух россиян Сразу двум россиянам стало плохо во время полета из Таиланда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Таиланда, экстренно сел в Ташкенте, передает Telegram-канал SHOT. Причиной посадки было резкое ухудшение самочувствия сразу у двух россиян.

По данным канала, воздушное судно выполняло рейс из Бангкока в Екатеринбург. Когда одному из пассажиров стало плохо, экипаж решил экстренно садиться в Ташкенте, где самолет встретили медики. Врачи госпитализировали 59-летнего мужчину с предварительным диагнозом «инфаркт». Его жена осталась на борту.

Самолет готовился продолжить рейс и уже начал выруливать на ВПП, но в этот момент еще у одной пассажирки ухудшилось самочувствие. Тогда экипажу пришлось вернуть борт на стоянку и передать пострадавшую врачам. После этого воздушное судно возобновило полет до Урала.

Ранее в самолете «Аэрофлота» на высоте примерно 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту, следовавшем рейсом в Стамбул, находились 138 пассажиров. ЧП произошло в салоне Boeing 737-800. В какой-то момент авиапассажиры почувствовали запах гари, который шел от места, где находился терминал по безналичной оплате за услуги на борту. Аппарат оперативно поместили в емкость с водой, в результате чего последствий удалось избежать.