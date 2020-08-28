Самого дорогого барана продали за рекордную сумму в Шотландии

https://static.news.ru/photo/524b15fa-e9f4-11ea-9ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: texel.uk

Рекордные 367,5 тысячи фунтов (около $490,6 тысячи) отдали за самого дорогого барана в мире на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии.

Начальная ставка на барана породы тексель по кличке Double Diamond («Двойной бриллиант») составляла 10,5 тысячи фунтов (около $14 тысяч). Итоговая цена, предложенная тремя покупателями, побила мировой рекорд. Предыдущий был зафиксирован в шотландском Ланарке в 2009 году, когда барана продали за 231 тысячу фунтов.

Бараны породы тексель одни из самых популярных в Великобритании. Их выращивают для размножения из-за очень качественного мяса, передаёт Independent.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дубае на торги будет выставлена самая большая картина в мире. Её площадь составляет 1800 кв. м. Над полотном под названием The Journey of Humanity («Путешествие человечества») сейчас работает британский художник Саша Джафри.