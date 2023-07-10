11–12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. В Европарламенте отметили, что главными темами встречи станут продолжение военной помощи Украины и членство страны в НАТО. Financial Times пишет, что участники Блока рассчитывают подписать соглашение о создании многопрофильной структуры для поддержки Киева. Планируют ли принять Украину в Альянс, какие соглашения подпишут на саммите, что ждут от встречи в России и на Украине, какие цели у президента США Джо Байдена, приедет ли лидер Украины Владимир Зеленский — в материале NEWS.ru.
Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вильнюсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще осенью назвал дату и место саммита НАТО в 2023 году. Он рассказал, что на встрече главы государств и правительств стран НАТО будут рассматривать вопросы увеличения расходов на оборону и оказание помощи Украине. По его словам, связь между Европой и Северной Америкой в рамках военной организации имеет важное значение «в эпоху растущей стратегической конкуренции».
Намерение укрепить боеспособность Украины Столтенберг подтвердил перед саммитом. Он отметил, что Киев сейчас намного ближе к НАТО, и «это факт». По его словам, вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе пока не стоит на повестке дня, хотя он не сомневается, что «со временем страна станет членом организации».
По данным газеты Financial Times, США, Великобритания, Франция и Германия примут декларацию с индивидуальными обязательствами в отношении Украины. Киеву будут обещаны дальнейшие военные поставки, гарантии по обучению украинских военных, обмен разведданными и помощь в проведении реформ. Также в Альянсе намерены повысить статус существующей комиссии Украина-НАТО до уровня совета.
«Это даст Киеву равное место за столом переговоров с членами НАТО и позволит созывать встречи для „кризисных консультаций“. Эти меры не только помогут защитить Украину в краткосрочной перспективе, но и повысят долгосрочную безопасность, а также лучше подготовят страну к членству в НАТО», — пишет FT.
Какие два сценария будущего ждут в Киеве
Западная пресса полагает, что НАТО может дать Киеву гарантии безопасности либо будет помогать и укреплять Украину в военном отношении по модели Израиля. Как отмечает Financial Times, с точки зрения финансов выгоднее первый вариант, однако он может дорого обойтись союзникам с точки зрения политической ответственности за происходящее.
«Либо модель Израиля, которая предполагает, что Украина сможет защитить себя. Либо модель НАТО, когда мы защищаем Украину, если она в этом нуждается», — рассказал один из представителей стран НАТО.
В свою очередь Politico пишет, что западные страны скорее предоставят гарантии безопасности. По данным издания, небольшая группа западных союзников, в которую вошли США, Великобритания, Франция и Германия, ведут «продвинутые» и «бешеные» переговоры, чтобы «в срочном порядке согласовать» детали этой сделки. Как отмечает неназванный источник из НАТО, каждый заинтересованный участник Блока должен в двустороннем порядке согласовать, «какими конкретно будут обязательства страны перед Украиной».
«По сути, это гарантия Украине, что мы еще очень долго будем оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их», — пояснил источник издания.
Почему Украину не принимают в НАТО
Байден заявил, что в НАТО отсутствует единство по вопросу принятия Украины в организацию прямо сейчас. По его словам, к членству в НАТО не готов сам Киев. Американский президент подчеркнул, что призывать к голосованию за вступление страны в Альянс преждевременно.
В интервью CNN Байден заявил, что вступление Украины в НАТО столкнет Альянс с Россией. Издание Bild сообщило, что именно Германия и США блокируют заявку Киева на членство в организации. При этом в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер пообещал Киеву полную поддержку от Вашингтона.
Кроме того, Байден провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили членство Украины в НАТО, а также поставки самолетов F-16 и договорились провести встречу на предстоящем саммите Альянса.
Что ждет Зеленский от саммита НАТО
В мае сообщалось, что Украина примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Однако 28 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не получил приглашения на встречу глав стран — участниц военного блока. При этом, отметил украинский дипломат, ему предложили принять участие в одной из встреч, которая пройдет на полях съезда.
Нет ясности в вопросе, отправится ли президент Украины Владимир Зеленский на саммит НАТО. Глава его офиса Андрей Ермак сообщил, что президент «все еще думает об этом». В интервью ABC News Зеленский заявил, что не поедет туда «ради развлечения». По его словам, украинские дипломаты находятся в регулярном контакте с западными политиками, чтобы те предоставили Киеву гарантии безопасности.
При этом украинский лидер заявил, что президент США Джо Байден мог положить конец конфликту на Украине «за пять минут», если бы речь шла о сдаче территорий. Но, по словам Зеленского, Киев не пошел бы на такой шаг.
Украинский лидер также прокомментировал недавние обещания экс-президента США Дональда Трампа закончить конфликт за 24 часа в случае возвращения в Белый дом. По словам Зеленского, у Трампа уже были 24 часа в свое время, но у него «видимо, были какие-то другие приоритеты».
Будет ли Киев «менять стратегию»
Украина будет вынуждена «пересмотреть стратегию», если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Она пояснила, что от решения НАТО в Вильнюсе будут зависеть процессы, связанные со стратегическим планированием, военной помощью, вопросами трансформации сектора безопасности и вооруженных сил, приоритетами во взаимодействии с союзниками, содержанием самих гарантий безопасности.
Чем закончится саммит НАТО
Аналитики дают различные прогнозы о том, чем закончится саммит НАТО в 2023 году. Бывший генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью немецкой медиагруппе RND заявил, что Украину можно принимать в НАТО частями. По его словам, такой вариант «сложный, но не является невозможным». Тем более это может «оказать стабилизирующий эффект на всю Европу». По его мнению, поэтапное принятие Киева в Альянс «покажет Украине быстрый путь к членству».
В свою очередь экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает: если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями. По его словам, принятые решения могут вынудить Россию пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы.
«Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого», — заявил Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.
Чего ждать от саммита России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru предположил, что НАТО действительно может предложить принять в состав Альянса часть территорий Украины. По его словам, действия Киева и Североатлантического альянса нацелены на одно — продолжать эскалацию конфликта и не допустить полного поражения ВСУ.
«Возможно, НАТО предложит принять в состав Альянса часть территорий Украины, например, Львовскую и Одесскую область. Это один из компромиссных вариантов для украинского режима», — заявил депутат.
Политолог-международник Малек Дудаков уверен, что России никаких сюрпризов от саммита НАТО ждать не стоит. По его мнению, вся повестка встречи известна: «Никто не собирается принимать Украину в НАТО». Политолог заявил о вероятности создания совета Украина — НАТО, который будет еще большей «бюрократической структурой». Он убежден, что совет Украина — НАТО нужен для того, чтобы «сами украинцы сильно не обижались, что их опрокинули».
«Украине могут пообещать какой-то израильский сценарий, который мало реалистичен. Тем не менее это будет морковкой приманивать себе украинцев, чтобы они не обижались, что их лишили членства в НАТО», — сказал Дудаков в беседе с NEWS.ru.
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