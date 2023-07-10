Саммит в Вильнюсе в 2023 году: примут ли Украину в НАТО, чего ждать России Члены НАТО обсудят будущее Украины

Фото: FILIP SINGER/EPA/ТАСС

11–12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. В Европарламенте отметили, что главными темами встречи станут продолжение военной помощи Украины и членство страны в НАТО. Financial Times пишет, что участники Блока рассчитывают подписать соглашение о создании многопрофильной структуры для поддержки Киева. Планируют ли принять Украину в Альянс, какие соглашения подпишут на саммите, что ждут от встречи в России и на Украине, какие цели у президента США Джо Байдена, приедет ли лидер Украины Владимир Зеленский — в материале NEWS.ru.

Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вильнюсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще осенью назвал дату и место саммита НАТО в 2023 году. Он рассказал, что на встрече главы государств и правительств стран НАТО будут рассматривать вопросы увеличения расходов на оборону и оказание помощи Украине. По его словам, связь между Европой и Северной Америкой в рамках военной организации имеет важное значение «в эпоху растущей стратегической конкуренции».

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press Йенс Столтенберг

Намерение укрепить боеспособность Украины Столтенберг подтвердил перед саммитом. Он отметил, что Киев сейчас намного ближе к НАТО, и «это факт». По его словам, вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе пока не стоит на повестке дня, хотя он не сомневается, что «со временем страна станет членом организации».

По данным газеты Financial Times, США, Великобритания, Франция и Германия примут декларацию с индивидуальными обязательствами в отношении Украины. Киеву будут обещаны дальнейшие военные поставки, гарантии по обучению украинских военных, обмен разведданными и помощь в проведении реформ. Также в Альянсе намерены повысить статус существующей комиссии Украина-НАТО до уровня совета.

«Это даст Киеву равное место за столом переговоров с членами НАТО и позволит созывать встречи для „кризисных консультаций“. Эти меры не только помогут защитить Украину в краткосрочной перспективе, но и повысят долгосрочную безопасность, а также лучше подготовят страну к членству в НАТО», — пишет FT.

Какие два сценария будущего ждут в Киеве

Западная пресса полагает, что НАТО может дать Киеву гарантии безопасности либо будет помогать и укреплять Украину в военном отношении по модели Израиля. Как отмечает Financial Times, с точки зрения финансов выгоднее первый вариант, однако он может дорого обойтись союзникам с точки зрения политической ответственности за происходящее.

«Либо модель Израиля, которая предполагает, что Украина сможет защитить себя. Либо модель НАТО, когда мы защищаем Украину, если она в этом нуждается», — рассказал один из представителей стран НАТО.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

В свою очередь Politico пишет, что западные страны скорее предоставят гарантии безопасности. По данным издания, небольшая группа западных союзников, в которую вошли США, Великобритания, Франция и Германия, ведут «продвинутые» и «бешеные» переговоры, чтобы «в срочном порядке согласовать» детали этой сделки. Как отмечает неназванный источник из НАТО, каждый заинтересованный участник Блока должен в двустороннем порядке согласовать, «какими конкретно будут обязательства страны перед Украиной».

«По сути, это гарантия Украине, что мы еще очень долго будем оснащать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать их», — пояснил источник издания.

Почему Украину не принимают в НАТО

Байден заявил, что в НАТО отсутствует единство по вопросу принятия Украины в организацию прямо сейчас. По его словам, к членству в НАТО не готов сам Киев. Американский президент подчеркнул, что призывать к голосованию за вступление страны в Альянс преждевременно.

В интервью CNN Байден заявил, что вступление Украины в НАТО столкнет Альянс с Россией. Издание Bild сообщило, что именно Германия и США блокируют заявку Киева на членство в организации. При этом в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер пообещал Киеву полную поддержку от Вашингтона.

Кроме того, Байден провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили членство Украины в НАТО, а также поставки самолетов F-16 и договорились провести встречу на предстоящем саммите Альянса.

Что ждет Зеленский от саммита НАТО

В мае сообщалось, что Украина примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Однако 28 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не получил приглашения на встречу глав стран — участниц военного блока. При этом, отметил украинский дипломат, ему предложили принять участие в одной из встреч, которая пройдет на полях съезда.

Нет ясности в вопросе, отправится ли президент Украины Владимир Зеленский на саммит НАТО. Глава его офиса Андрей Ермак сообщил, что президент «все еще думает об этом». В интервью ABC News Зеленский заявил, что не поедет туда «ради развлечения». По его словам, украинские дипломаты находятся в регулярном контакте с западными политиками, чтобы те предоставили Киеву гарантии безопасности.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

При этом украинский лидер заявил , что президент США Джо Байден мог положить конец конфликту на Украине «за пять минут», если бы речь шла о сдаче территорий. Но, по словам Зеленского, Киев не пошел бы на такой шаг.

Украинский лидер также прокомментировал недавние обещания экс-президента США Дональда Трампа закончить конфликт за 24 часа в случае возвращения в Белый дом. По словам Зеленского, у Трампа уже были 24 часа в свое время, но у него «видимо, были какие-то другие приоритеты».

Будет ли Киев «менять стратегию»

Украина будет вынуждена «пересмотреть стратегию», если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она пояснила, что от решения НАТО в Вильнюсе будут зависеть процессы, связанные со стратегическим планированием, военной помощью, вопросами трансформации сектора безопасности и вооруженных сил, приоритетами во взаимодействии с союзниками, содержанием самих гарантий безопасности.

Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press Ольга Стефанишина

Чем закончится саммит НАТО

Аналитики дают различные прогнозы о том, чем закончится саммит НАТО в 2023 году. Бывший генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью немецкой медиагруппе RND заявил, что Украину можно принимать в НАТО частями. По его словам, такой вариант «сложный, но не является невозможным». Тем более это может «оказать стабилизирующий эффект на всю Европу». По его мнению, поэтапное принятие Киева в Альянс «покажет Украине быстрый путь к членству».

В свою очередь экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает: если НАТО пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями. По его словам, принятые решения могут вынудить Россию пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы.

«Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого», — заявил Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

Чего ждать от саммита России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru предположил, что НАТО действительно может предложить принять в состав Альянса часть территорий Украины. По его словам, действия Киева и Североатлантического альянса нацелены на одно — продолжать эскалацию конфликта и не допустить полного поражения ВСУ.

«Возможно, НАТО предложит принять в состав Альянса часть территорий Украины, например, Львовскую и Одесскую область. Это один из компромиссных вариантов для украинского режима», — заявил депутат.

Политолог-международник Малек Дудаков уверен, что России никаких сюрпризов от саммита НАТО ждать не стоит. По его мнению, вся повестка встречи известна: «Никто не собирается принимать Украину в НАТО». Политолог заявил о вероятности создания совета Украина — НАТО, который будет еще большей «бюрократической структурой». Он убежден, что совет Украина — НАТО нужен для того, чтобы «сами украинцы сильно не обижались, что их опрокинули».

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский

«Украине могут пообещать какой-то израильский сценарий, который мало реалистичен. Тем не менее это будет морковкой приманивать себе украинцев, чтобы они не обижались, что их лишили членства в НАТО», — сказал Дудаков в беседе с NEWS.ru.

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