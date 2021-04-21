Столтенберг раскрыл повестку саммита НАТО в Брюсселе

https://static.news.ru/photo/db9ba4cc-a340-11eb-be2f-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO/XinHua/Global Look Press

Саммит НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире объединения в Брюсселе. Данная информация содержится в письменном заявлении генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга от 22 апреля, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что лидеры Североатлантического блока обсудят деятельность НАТО до 2030 года, в том числе по сдерживанию РФ и КНР.

Агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая, — говорится в письменном заявлении генерального секретаря.

Как ранее стало известно, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает Украину, её суверенитет и территориальную целостность.

Он добавил, что в прошлом году Альянсом были введены санкции и возле границы России разместили войска. Столтенберг подчеркнул, что в НАТО пристально отслеживают перемещение российских военных к границе Украины, это является крупнейшим усилением с 2014 года. Глава организации считает эти действия «необоснованными и необъяснимыми».