Саммит ЕС отложил решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ

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Саммит глав государств и правительств ЕС после обсуждения не смог согласовать решение о присвоении доходов от замороженных суверенных активов России, говорится в итоговой резолюции встречи. Объединение предложило министрам продолжить работу над поступившими на этот счет предложениями.

Сaммит ЕС рaссмотрел прогресс по дaльнейшим конкретным шaгaм для перенaпрaвления доходов от зaмороженных aктивов России нa нужды Укрaины, включaя возможную военную поддержку. Сaммит призвaл Совет ЕС продолжить рaботу нaд последними предложениями Еврокомиссии и верховного предстaвителя ЕС, — говорится в опубликованном документе.

Сам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что речь идет именно о доходах, а не о самих активах. По его словам, этот вопрос неоднократно откладывался, но сейчас пришло время изъять эту прибыль и использовать на благо Украины. Он также пообещал, что решение будет поддержано им лично и Еврокомиссией.

В Евросоюзе в общей сложности заморожено более €200 млрд евроактивов Центробанка РФ. В мире — €300 млрд. На днях Жозеп Боррель предложил членам ЕС передать прибыль от них Украине. По его словам, в случае положительного решения вопроса, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения. Еврокомиссия (ЕК) согласилась с его предложением, заявлял замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

Накануне саммита ЕС канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что доходы от российских активов, замороженных за рубежом, никому не принадлежат. Поэтому их может по своему усмотрению использовать ЕС, в частности, для передачи Киеву, считает он.