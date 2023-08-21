Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР: что обсудят, кто участвует, будет ли Путин

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Йоханнесбург в преддверии саммита БРИКС

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В нем примут участие более 40 глав государств. В программу мероприятия включены заседания и неформальная встреча лидеров. Какие темы поднимут на форуме, кто будет представлять Россию?

Слоган 15-го саммита — «БРИКС и Африка: партнерство ради взаимного ускорения роста, устойчивого развития и всеохватной многосторонности». В первый день состоится бизнес-форум, главы государств обратятся к его участникам на заключительной сессии вечером, после чего пройдет закрытая встреча лидеров БРИКС.

«Повестка дня здесь открытая — они смогут обменяться мнениями по любой теме, по какой посчитают необходимым», — заявил РБК шерпа ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал.

Саммит 23 августа будет разделен на две сессии. Первая, закрытая, продлится полтора часа. В ходе обсуждения представители Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и России, а также десять членов от каждой делегации обсудят геополитику, вопросы безопасности, экономику и финансы.

На второй, открытой части встречи также будут присутствовать представители Делового совета, Женского делового альянса и Нового банка развития БРИКС. Они представят свои доклады. В конце сессии главы государств примут итоговую декларацию.

Какие главные темы саммита БРИКС

Лидеры Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и России обсудят расширение БРИКС, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. В какой форме, в каком объеме — это как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита», — сказал он.

Заявки на вступление в блок подали Египет, Иран, Аргентина, Алжир, Бангладеш, Эфиопия, Белоруссия, Венесуэла и Саудовская Аравия. Желание присоединиться к союзу озвучили еще более 20 стран.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил южноафриканскому журналу «Убунту», что в центре внимания саммита будет тема повышения роли национальных валют во взаимных расчетах.

«В числе безусловных приоритетов — укрепление потенциала Нового банка развития, пула условных валютных резервов БРИКС, совершенствование платежных механизмов, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах», — сообщил министр.

Лавров отметил, что перед членами «пятерки» не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы. По его словам, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР предлагают инклюзивные решения и выступают за создание условий для развития всех государств.

В пресс-службе МИД Китая заявили РИА Новости, что главы государств на саммите будут защищать реформу системы глобального управления. В КНР считают, что БРИКС стал позитивной, стабилизирующей и конструктивной силой в международных делах.

«Будучи важной платформой сотрудничества стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, БРИКС привержен защите мультилатерализма, активному продвижению реформы системы глобального управления, а также увеличению представленности стран с формирующимся рынком и развивающихся стран и усилению их права голоса», — сказали в ведомстве.

Кто примет участие в саммите БРИКС

Президент Бразилии Лула да Силва, председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южноафриканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса будут лично присутствовать на саммите.

Глава России Владимир Путин примет участие в формате видеоконференции.

«По традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением. Непосредственно в Йоханнесбурге будет присутствовать российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым», — говорится на сайте Кремля.

Гостем саммита станет генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш. По мнению президента ЮАР, эта организация «нуждается в подлинной реформе, чтобы стать более демократичной, представительной и эффективной».

Участие в форуме также подтвердили представители более 40 государств. Среди них: Аргентина, Венесуэла и Боливия от Южной Америки; Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ и Иран — от ближневосточной группы, Африку представят Египет, Алжир, Тунис, Марокко, Сенегал, Эфиопия и другие страны. На форуме также будут делегации из Индии, Индонезии, Малайзии, Камбоджи, Таиланда и Фиджи.

Впервые на мероприятие приедет делегация от Белоруссии. Французский лидер Эммануэль Макрон, выражавший желание присоединиться к форуму, приглашения не получил.

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