Самку кальмара с огромными яйцами в щупальцах сняли на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самку кальмара, несущую огромные яйца в щупальцах в водах Мексики, сняли на видео при помощи дистанционно управляемого аппарата, сообщает Live Science. Женская особь моллюска переносила около 40 икринок.

Самка кальмара попала на видео на глубине 2,6 метра. Специалисты отметили нетипично большой размер яиц в щупальцах: они в два раза больше икринок других известных глубоководных кальмаров. Сама же самка необычна и тем, что вынашивает яйца, потому что обычно они оставляют икру на дне моря или отправляют ее дрейфовать по воде. Исследователи не исключили, что ношение яиц обеспечивает их сохранность и является репродуктивной стратегией для этого вида.

Ранее российские и японские ученые выявили группу гигантских пиявок-эндемиков, обитающих только в Приморском крае. По данным специалистов, эти хищные пиявки вышли на сушу, в отличие от водных сородичей, и питаются беспозвоночными. Пиявки имеют гигантский размер, до 17 сантиментов. Пойманную добычу они проглатывают целиком и долго переваривают. По мнению исследователей, обнаруженные пиявки обитают только в дальневосточных кедрово-широколиственных лесах в низкогорье, где нет человека.

До этого в Москве обнаружили опасных испанских слизней, которые могут переносить кишечную палочку, нематоды и гельминты. По словам ученых, они появились в российской столице примерно 10 лет назад. Завезти их могли из Европы вместе с посадочным материалом.