«Самая важная встреча»: глава МИД Пакистана оценил контакт с Лавровым Глава МИД Пакистана назвал встречу с Лавровым самой важной в ГА ООН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани заявил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала для него «самой важной» в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, его слова приводит РИА Новости. Он также вспомнил, что несколько раз бывал в Москве, где его очень тепло встречали.

Это самая важная встреча. Хотя любая встреча с вами — это большое удовольствие. И мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами, — сказал Джилани.

В свою очередь Лавров отметил, что пакистанский дипломат получил очередное приглашение посетить российскую столицу уже в новом статусе.

Джилани до последнего времени был послом Пакистана в США. На пост министра иностранных дел он был назначен в середине августа.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что намерен на полях сессии Генассамблеи ООН обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым украинский конфликт и сотрудничество двух стран в области энергетики. По его словам, эти темы станут главными на их встрече в Нью-Йорке. Венгерский министр перед отъездом в США говорил, что встреча с Лавровым запланирована на вторую половину недели.