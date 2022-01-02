Самая пожилая женщина в мире отметила 119-летие

Жительница Японии Канэ Танака, которая, согласно Книге рекордов Гиннесса, является в настоящее время самой пожилой женщиной в мире, 2 января отпраздновала 119-летие. По словам родственников, она поставила себе цель дожить до 120-летнего юбилея, сообщает агентство Kyodo.
Канэ Танака родилась в 1903 году и была седьмым ребёнком в семье. В возрасте 19 лет она вышла замуж. Во время войны между Японией и Китаем в 1937 году женщина потеряла мужа и старшего сына.
Всю свою жизнь японка проработала в магазине по продаже лапши. Выйдя на пенсию в 1970-е годы, Танака много путешествовала, несколько раз побывала в США.
С 2005 года женщина
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года в Китае скончалась старейшая жительница страны Алимихан Сейти. Ей было 135 лет. До самой смерти китаянка вела активный образ жизни и помогала своим внукам в уходе за их детьми.