Салливан заявил о скором новом пакете санкций США в отношении России

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон на этой неделе расскажет о новых санкциях в отношении России и ужесточении прежних. Они потребуются, чтобы Москва не могла обойти введённые ограничения, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

У нас будет больше информации о санкциях в предстоящие дни, — подчеркнул советник.

Салливан добавил, что о санкциях заявит президент США Джо Байден в Европе, куда он отправится с визитом к союзникам. Хозяин Белого дома, по его словам, также обсудит там ряд других вопросов, связанных с Украиной.

Ранее стало известно, что США и ЕС в ходе визита Джо Байдена в Брюссель намерены обсудить в том числе долгосрочную корректировку расстановки сил НАТО на восточном фланге. В ходе визита в Брюссель Байден не будет добавиться немедленного отказа ЕС от российских энергоресурсов.