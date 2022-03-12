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Салливан: в результате обстрела Эрбиля граждане США не пострадали

19:45, 13 марта 2022
Салливан: в результате обстрела Эрбиля граждане США не пострадали Джейк Салливан Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Global Look Press
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Граждане и объекты США не пострадали в результате ракетного обстрела иракского города Эрбиль со стороны военных Ирана, сообщил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также осудил иранскую сторону за нападение, пишет ТАСС.

Что мы знаем на данный момент, так это то, что ни один из объектов США не был затронут, ни один гражданин США не пострадал, — заявил Салливан.

Помощник Джо Байдена уточнил, что Соединённые Штаты сейчас проводят консультации с властями Ирака, а также Иракского Курдистана по оказанию помощи в получении ими средств противоракетной обороны.

Столица Иракского Курдистана Эрбиль, в которой расположено американское посольство, была обстреляна в ночь на 13 марта. Целью ракетного удара Ирана стали «секретные израильские базы». 

Взрывы были зафиксированы около генконсульства США после полуночи. Всего по городу было выпущено 12 ракет, никто из американских служащих и военных не пострадал.

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