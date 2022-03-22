Посол США Салливан: Вашингтон не будет закрывать посольство в Москве

США не хотят отзывать посла и закрывать диппредставительство в Москве, заявил посол США в России Джон Салливан в интервью «Новой газете». Тем не менее он признал, что ситуация может сложится так, что отношения между странами прервутся, что доказывают недавние высказывания ответственных российских лиц.

Я сразу хочу сказать, что у Соединённых Штатов нет намерений закрывать посольство в Москве, а президент [США Джо] Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарем [Энтони] Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России, — заявил он.

Он добавил, что со стороны роcсийского руководства есть знаки, указывающие, что дипломатичеcкие отношения могут быть прекращены. Он привёл в пример высказывание замеcтителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева, который предлагал «закрыть посольства на замок и смотреть друг на друга в бинокль» и заявление замглавы росcийского МИД Сергея Рябкова, в котором было высказано предположение, что отношения между странами могут прерваться.

Прямыми словами это не было высказано, однако такая угроза прозвучала. Поэтому осторожное и внимательное планирование требует того, чтобы в свете таких заявлений мы были готовы к подобным событиям, — отмечает Салливан.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что Салливан призвал соотечественников покинуть Россию. По словам эксперта, подобные заявления можно расценивать как разрыв дипломатических отношений между двумя государствам.

15 марта замглавы МИД России Сергей Рябков оценил роль США в ситуации на Украине как «сугубо деструктивную» и подчеркнул, что отношения между Россией и США необратимо движутся к разрушению и вина в этом лежит на американской стороне.