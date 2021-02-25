Салливан сохранит пост посла США в России

https://static.news.ru/photo/77d53fd8-7759-11eb-9e22-96000091f725_660.jpg Джон Салливан Фото: usembassy.gov

Посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан сохранит свой пост на неопределённый срок в течение этого года. Соответствующее предложение он получил от американского президента Джо Байдена.

На этой неделе президент Байден попросил меня остаться послом Соединённых Штатов в России на неопределённый срок в течение этого года, — рассказал «Интерфаксу» дипломат.

Он отметил, что отношения с РФ и дружба с русским народом имеют большое значение для США.

С нетерпением жду момента, когда смогу путешествовать по России, чтобы познакомиться с ещё большим количеством людей и узнать ещё больше об этой великой стране, — добавил Салливан.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что антироссийские санкции, которые ввёл и постоянно расширяет Вашингтон, имеют негативный эффект в том числе для самих Соединённых Штатов. По его словам, экономические ограничения зачастую идут вразрез с интересами американских предпринимателей. Однако, подчеркнул глава дипломатической миссии, даже экономический урон для делового сообщества Соединённых Штатов не способен изменить позицию американских властей, главная задача которых — геополитическая.

Как отметил Салливан, санкции необходимы из-за действий российского правительства. Он уточнил, что истоки этого относятся к периоду, связанному с присоединением Крыма к России. Сама стратегия санкций США и их союзников, пояснил дипломат, призвана поменять политику российских властей. В том числе по отношению к Украине, писал NEWS.ru.