Салливан: санкции США против РФ могут негативно повлиять на экономику КНР

Если США введут новые санкции против России, то это может отразиться на экономике Китая, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире NBC. По его словам, КНР в таком случае разделит часть цены за «вторжение» РФ на Украину, так как экономики Москвы и Пекина тесно связаны. Если Китай не будет соблюдать ограничительные меры, то за это предусмотрены определённые штрафы.

Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой. У Пекина будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Если Китай решит не соблюдать санкции, за это будут предусмотрены определенные штрафы, — сказал Салливан.

Помощник Джо Байдена также считает, что Россия может занять Донбасс в любой момент. Действия РФ могут принимать разные формы, включая аннексию «оккупированных» территорий на востоке Украины.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает введение Вашингтоном новых санкций. Дипломат подчеркнул, что в Соединённых Штатах Америки есть полный консенсус по поводу того, что ограничительные меры против РФ нужны. Вопрос лишь в их объёме и сроках.

Он также отметил, что РФ не собирается нападать на Украину, так как это не в её интересах. По словам дипломата, Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине, что является попыткой затушевать истинное положение дел и абсолютно неправильным подходом.