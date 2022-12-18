Салливан раскрыл детали разговора Патрушева с главой ЦРУ в Москве NYT: Бернс и Патрушев говорили об Украине и войсках России на встрече в Москве

Фото: Аппарат Совбеза РФ/ТАСС

Встреча секретаря Совбеза РФ Патрушева и помощника президента США Салливана в Женеве

Глава ЦРУ Уильям Бернс во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в 2021 году в Москве предупредил его о том, что Запад «решительно и сплоченно» отреагирует в случае начала боевых действий на Украине. Присутствовавший на встрече экс-посол США Джейк Салливан сообщил The New York Times, что российская сторона в ответ на это заявила о мощи и доблести войск РФ.

Он просто смотрел на Бернса и говорил: «Мы можем это сделать». Я бы описал это так: это (начало боевых действий на Украине. — NEWS.ru) уже было решено, и они (российская сторона. — NEWS.ru) были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: «Для нас не проблема сделать то, что мы хотим», — сказал Салливан.

По его словам, о состоявшемся разговоре было доложено президенту США Джо Байдену. Салливан отметил, Бернс доложил ему о решении российского лидера Владимира Путина начать боевые действия. Как сообщил экс-посол США, Москва была абсолютно уверена, что «победа придет быстро».

В ноябре прошлого года пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что в ходе переговоров США и Россия договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений. Подчеркивалось, что встреча прошла конструктивно и состоялась в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне.

В середине ноября штатный журналист CNN Наташа Бертранд, ссылаясь на официального представителя Совета нацбезопасности США, сообщила, что Бернс встретился в Анкаре с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. По ее словам, стороны обсуждали вопросы, связанные с находящимися в заключении РФ гражданами США и «ядерными рисками».